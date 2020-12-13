المجلس الأعلى للقضاء يتمكن من رفع حجز شركات إيطالية على أموال ليبية بقيمة 113 مليون يورو

تمكنت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار خليفة سالم الجهمي، من رفع الحجز الموقع على أموال الدولة الليبية، من بعض الشركات الإيطالية (ساكو ، كوفا ، كونيكوس …) لدى عدد من المصارف الإيطالية (يونيكريدي ، BNL ، ABC ، وذلك استيفاء لمديونية قدرها 113 مليون يورو ، تمثل قيمة وفوائد الحكم التحكيمي الصادر لصالحها من غرفة التجارة الدولية بباريس عام 1987 وتم الاعتراف به في إيطاليا عام 2010 .

وقالت إدارة القضايا بالدولة الليبية، في إيجاز صحفى، قضت محكمة روما الابتدائية في 2020/11/19 ببطلان إجراءات الحجز واعتباره كأن لم يكن ، كما قضت نفس المحكمة برفع الحجز الموقع من قبل الشركات المذكورة لاستيفاء ديونها على حسابات السفارة الليبية في روما والقنصلية العامة لدى مصرف اليوباي ومصرف BNL لتمتع تلك الحسابات بالحصانة القضائية ، فيما استأنفت الشركات هذا الحكم لوجود شبهة استخدام الحسابات في احدى العمليات لأغراض غير عامة .

ويشار إلى أن تلك الشركات قد باشرت مجددا إجراءات الحجز على أموال الدولة الليبية لدى عدد من المصارف والجهات الأخرى في إيطاليا لاستيفاء ديونها التي لم يتم سدادها لغاية الآن مما يزيد من قيمتها نتيجة تراكم الفوائد المستحقة عليها .

وأهابت إدارة القضايا بالجهات القائمة ، بالمحافظة على أصول الدولة الليبية في الخارج بالعمل على سداد الديون المذكورة حتى لا تتعرض تلك الأصول للحجز والبيع ، كما تهيب الإدارة بالسفارات الليبية في الخارج إلى عدم استخدام حساباتها المصرفية في غير الأغراض العامة حتى لا تكون عرضة للحجز والتنفيذ.