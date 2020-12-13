أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت السلطات المصرية، السبت، من إحباط محاولة تهريب خمور إلى ليبيا عبر منفذ السلوم البري.

وقال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، لأخبار ليبيا 24، أن” الخمور كانت داخل حاوية 40 قدما وضبطت قبل خروجها من مصر.

وأوضح الجراري، أن الخمور كانت مصدرة عن طريق شركة مصرية إلى شركة ليبية وهمية، مشيرا إلى أن رسوم الجمارك على الحاوية تقدر بـ 493 مليون جنيه مصري.

وأكد الجراري، بأنه تم التحفظ على الحاوية وأن التحقيقات مازالت مستمرة من الجانب المصري والنيابة المصرية.

وتابع الجراري، “عمليات التهريب من هذا النوع تتم بإعطاء معلومات وهمية عن الشركة المستلمة والتي تخصها البضاعة حتى لا يُعرف صاحبها في حال ضبطها”.

واثنى الجراري على جهود السلطات المصرية في ضبطها للخمور التي كانت في طريقها إلى ليبيا عبر تجار ضعاف النفوس لتدمير عقول الشباب الليبي.