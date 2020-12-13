عفيفي: إدارة بايدن تتحفظ على العبث التركي ومحاولات التمدد في ليبيا

أكد عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي مهدي عفيفي، أن العقوبات الأمريكية على تركيا كانت متوقعة، خاصة بعد شراء تركيا منظومة “إس 400” الروسية.

وأشار عفيفي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهاونت في هذا الأمر كثيرًا، مضيفا أنه من المعروف أن أي دولة تخرج عن منظومة التسليح الغربية ستتعرض لعقوبات.

وأضاف عفيفي، أن العقوبات الأمريكية تزامنت مع عقوبات منتظرة للاتحاد الأوروبي على تركيا؛ بسبب أعمال التنقيب غير القانونية في شرق المتوسط، والدول تنتظر تولي الرئيس بايدن السلطة لتنسيق فرص عقوبات جديدة على أنقرة”.

ولفت عفيفي، إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة لديها تحفظات شديدة على العبث التركي في المنطقة، ومحاولات التمدد في سوريا وليبيا.

وأعرب عن اعتقاده بأنه تكون هذه العقوبات قد تمهد لفرض عقوبات جديدة على أنقرة بشكل أكبر وأكثر قسوة قد تؤثر على سعر صرف الليرة التركية، وقد تخير واشنطن أنقرة بين العودة كحليف للولايات المتحدة، أو تحمل عواقب وخيمة بدلا من ذلك.

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