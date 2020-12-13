بومطاري يطالب بالإفراج عن مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية

طالب وزير المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، اليوم الأحد، من مديري إدارة الميزانية ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بمباشرة الإفراج عن مرتبات الموظفين والعاملين بالوحدات الإدارية اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري 2020م .

واستند بومطاري على خطاب سابق موجهة إلى ديوان المحاسبة بشأن الموضوع ذاته.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالبت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، القطاعات والوحدات الإدارية العامة ممارسة دورها الرقابي والإشرافي عند إحالة المخصصات المالية إليها بشأن تنفيذ المرتبات لمستحقيها ممن تتوافر فيهم الضوابط الاخرى للافرج عن المرتب.

وأوضحت الوزارة في منشور، أن من بين الضوابط أن يكون قرار التعيين صادر من الجهة المختصة، وأن عقد العمل يجب أن يكون معتمدا من وزارة العمل والتأهيل مع ضرورة وجود إفادة حديثة من الوحدة الإدارية المختصة بمباشرة العمل واستمراريته.

كما دعا المنشور الصادر عن مالية الوفاق بضرورة المطابقة مع منظومة مرتبات الدولة والتأكد من عدم الإزدواجية الوظيفية عبر مركز المعلومات بوزارة المالية أو مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل.

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