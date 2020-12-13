رئيس لجنة الخارجية يبحث مع نائب السفير الأمريكي آخر المستجدات السياسية

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، خلال اتصال هاتفي أمس مع نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا، جاشوا هاريس، آخر المستجدات السياسية، وسبل دعم الاستقرار في ليبيا.

وحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، فقد أكد العقوري حرص المجلس على تعزيز العلاقات مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات، موضحا أهمية دور الولايات المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا.

من جانبه أكد هاريس عمق العلاقات الليبية الأمريكية، وحرص بلاده على تعزيزها، وأنها لا تتأثر بتغير الإدارات في الولايات المتحدة، مبينا أهمية التعاون مع مجلس النواب، ودوره في التهدئة وإعادة الاستقرار.

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