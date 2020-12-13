بعد توقف لـ 10 أشهر.. إعادة تشغل معمل الغاز بحقل الراقوبة

أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز عن إعادة تشغيل معمل الغاز بحقل الراقوبة النفطي، اليوم الأحد، بعد توقف ما يقرب أشهر.

وقالت الشركة في إيجاز صحفى، إن تشغيل المعمل سيسهم في إنتاج حوالي 10 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي وحوالي 1500 برميل من المكثفات الغاز وإمداد محطة كهرباء الحقل بالغاز وتزويد ضاغطات الرفع بالغاز المجفف الذي سيساهم في تحسين أداء شبكة الرفع بالغاز بالحقل واستقرار انتاج النفط الخام.

وأوضحت الشركة، إنه خلال شغيل المعمل اليوم ، صاحب ذلك ظروف جوية صعبة وانعدام للرؤية ولكنها لم تكن تشكل عائقا أمام عزيمة المخلصين من مختلف الإدارات بالحقل.