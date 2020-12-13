إعادة تشغيل معمل الغاز بحقل الراقوبة النفطي بعد توقف 10 أشهر

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الأحد، إعادة تشغيل معمل الغاز بحقل الراقوبة النفطي من جديد الذي كان متوقفا من ما يقرب من عشرة أشهر.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «تشغيل المعمل سيسهم في إنتاج حوالي 10 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي وحوالي 1500 برميل من المكثفات الغاز، وإمداد محطة كهرباء الحقل بالغاز، وتزويد ضاغطات الرفع بالغاز المجفف الذي سيساهم في تحسين أداء شبكة الرفع بالغاز بالحقل واستقرار انتاج النفط الخام».

وأشارت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إلى أن تشغيل معمل الغاز اليوم بحقل الراقوبة صاحبته «ظروف جوية صعبة وإنعدام للرؤية ولكنها لم تكن تشكل عائقا أمام عزيمة المخلصين من مختلف الإدارات بالحقل».

وتقدم منسق حقل الراقوبة، صالح الفيتوري بالشكر الجزيل لكل مخلص كان وراء هذا النجاح وخص بذلك قسم الصيانة الذين بذلوا جهدا كبيرا تكلل بالنجاح، فيما أشاردت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بكل العاملين في كل المواقع.

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