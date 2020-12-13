“مالية الوفاق”: المصرف المركزي سبب تأخر صرف مرتبات نوفمبر

أرجع وزير مالية الوفاق فرج بومطاري سبب تأخر مرتبات شهر نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي.

وزعمت وزارة المالية بحكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن أذونات الصرف الخاصة أحيلت إلى كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بالمركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وادعت مالية الوفاق أن التأخير ناتج عن تأخر مصرف ليبيا المركزي في تغطية حسابات الخزانة العامة، وقالت: “بخصوص تأخير صرف مرتبات شهر 11 فيرجع لتأخر مصرف ليبيا المركزي بتغطية حسابات الخزانة العامة وفيما يخص عدم إحالة مرتب شهر 12 مع شهر 11 يرجع لعدم انقضاء الفترة المحددة قانوناً لإحالة مرتبات الدولة خلال كل شهر”.