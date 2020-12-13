وصول مبرد غاز البروبان الجديد إلى ميناء الزويتينة النفطي

وصل إلى ميناء الزويتينة النفطي مبرد غاز البروبان الجديد الذي من المقرر تركيبه بدل المبرد القديم المتهالك خلال العمرة القادمة للميناء.

وأشارت شركة الزويتينة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إلى استلام مبرد غاز البروبان الجديد (26E-10) بتاريخ 12 ديسمبر الجاري.

وأشادت الشركة بجهود العاملين في إدارة العمليات وميناء الزويتينة ولجنة العطاءات ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة وإدارة المواد والمشتريات والإدارة المالية بالشركة على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالمبرد.

وأوضحت الشركة أن مبرد غاز البروبان الجديد سيساهم في زيادة القدرة الإنتاجية للمكثفات من غاز البروبان والبيوتان والنافثا، فيما أشادت إدارة الميناء بلجنة إدارة الشركة على الدعم اللوجستى المتمثل بتزويد الميناء برافعة شوكية لغرض إنزال الشحنة إلى الميناء.

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