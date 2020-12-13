الفيتوري: سعر صرف الدولار سيكون حتما أقل من 5 دنانير

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

13 December, 2020

توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، أن يكون السعر الجديد لصرف الدولار الأمريكي أقل من خمسة دنانير للدولار.

وقال الفيتوري في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، :”سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء للعملات في انخفاض تدريجي من 7 دينار منذ أسبوعين إلى 5.7 دولار اليوم السبت، لو المصرف يعلن فتح اعتمادات مستندية أو التوريد عن طريق مستندات برسم التحصيل سينخفض السعر بشكل أسرع بالرغم من المشاكل والاتهامات بين الصديق الكبير وباشاغا، معنى أن هذه الاشتباكات بينهم لم تؤدي إلى إيقاف انخفاض الدولار في السوق السوداء ولا حتى تجميده عند مستوى معين. اعتقد أن تجار العملة يعتبروا هذه الاتهامات سحابة صيف وتعدى فقط، وإن السعر الجديد سيكون حتما أقل من خمسة دنانير للدولار”.