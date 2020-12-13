الأطيوش ينفي تهديده بالانفصال.. ويرفض الإملاء على “برقة”

فند صالح باشا الأطيوش، أحد أعيان برقة، التصريحات التي نقلتها قنوات فضائية عنه حول آلية اختيار المجلس الرئاسي وحكومة الجديدة.

وقال الأطيوش، في بيان، إنه لم يهدد بالاانفصال بالمطلق، بل دعا في أكثر من مناسبة إلى وحدة التراب الليبي والتوزيع العادل لثرواته بين كل أبناء شعبه، مؤكدا أنه لم يسمِ شخصاً بعينه أو يدعمه في تولي أي منصب قادم، معتبرا أن كل أبناء برقة عنده على قدم المساواة في توليهم لأي منصب سياسي مقبل.

واشترط الأطيوش أن يتم إختياره من أعضاء أقليم برقة المشاركين في حوار تونس، على أن ينشغل كل أقليم في اختيار ممثليهم، مشددا على أنه ليس من حق أي أقليم الحق في التدخل في خيارات إقليم آخر.

وأكد الأطيوش أن هذا الحق يطالب به كل مكونات وزعامات برقة السياسية والاجتماعية، ولن يكون خارج هذا الاجماع الذي هو حق أصيل لكل أقليم.

وجدد الأطيوش أنه لا يفرق بين كل خيارات برقة من أبنائها شرط ألّا يملي عليهم أحد خارج الاقليم من يختاروا من حصتهم في المناصب السيادية او السياسية الاخرى المتفق على تقسيمها في حوار تونس الذي ترعاه الامم المتحدة، كما لا يحق لبرقة أن تتدخل في خيارات الاقاليم الاخرى، إذا كان المجتمعون ومن يقف خلفهم يهمهم مصلحة ليبيا الوطن ووحدتها.

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