الأطيوش ينفي تهديده بالانفصال.. ويرفض الإملاء على “برقة”

فند صالح باشا الأطيوش، أحد أعيان برقة، التصريحات التي نقلتها قنوات فضائية عنه حول آلية اختيار المجلس الرئاسي وحكومة الجديدة.
وقال الأطيوش، في بيان، إنه لم يهدد بالاانفصال بالمطلق، بل دعا في أكثر من مناسبة إلى وحدة التراب الليبي والتوزيع العادل لثرواته بين كل أبناء شعبه، مؤكدا أنه لم يسمِ شخصاً بعينه أو يدعمه في تولي أي منصب قادم، معتبرا أن كل أبناء برقة عنده على قدم المساواة في توليهم لأي منصب سياسي مقبل.
واشترط الأطيوش أن يتم إختياره من أعضاء أقليم برقة المشاركين في حوار تونس، على أن ينشغل كل أقليم في اختيار ممثليهم، مشددا على أنه ليس من حق أي أقليم الحق في التدخل في خيارات إقليم آخر.
وأكد الأطيوش أن هذا الحق يطالب به كل مكونات وزعامات برقة السياسية والاجتماعية، ولن يكون خارج هذا الاجماع الذي هو حق أصيل لكل أقليم.
وجدد الأطيوش أنه لا يفرق بين كل خيارات برقة من أبنائها شرط ألّا يملي عليهم أحد خارج الاقليم من يختاروا من حصتهم في المناصب السيادية او السياسية الاخرى المتفق على تقسيمها في حوار تونس الذي ترعاه الامم المتحدة، كما لا يحق لبرقة أن تتدخل في خيارات الاقاليم الاخرى، إذا كان المجتمعون ومن يقف خلفهم يهمهم مصلحة ليبيا الوطن ووحدتها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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