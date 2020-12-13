محمد بورقيقة ..عراب صفقات “باشاغا” في فرنسا يتهم مستشاري السراج بالفساد

شن محمد بورقيقة المصري، المعروف إعلامياً بـ”العقل المدبر والمحرك الفعلي لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، هجوما حادا على مستشاري رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج.

وتساءل المصري، في تدوينة على حسابه بموقع ” فيسبوك”: “إذا لا توجد طبقة فاسدة يا مستشاري السراج.. فلماذا هناك تدقيق جنائي دولي؟ ولماذا خرج الآلاف من المواطنين إلى لشوارع؟ ولماذا سوء الخدمات؟ ولماذا وزراؤكم ومسؤوليكم بعضهم بالسجون الآن؟ ولماذا يكرهكم المجتمع؟… وأين الكهرباء؟”.

وبحسب مصادر صحفية، فإن “محمد بورقيقة المصري”، ابن مدينة الخمس، يعتبر العقل المدبر والمحرك الفعلي لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، وعراب صفقاته مع فرنسا بداية من صفقة “الإيرباص” إلى زيارات باشاغا لباريس، إضافة إلى الترتيب لزيارة برنارد ليفي عراب نكبة فبراير لليبيا .

وتتهم تقارير إعلامية المصري، بأنه كان سببا في محاولة توريط ليبيا في قضية مقتضى الصدر، مشيرة إلى أن لبنان اعتبرته كنزا حين توجه لبيروت عام 2012م.

وكان محمد بورقيقة المصري موظفا تابعا لمكتب النائب العام، وفي عامي 2012 و2013 إبان فترة حكم علي زيدان، فتح ملف قضية أغتيال موسى الصدر واختفائه في ليبيا، بما عرف وقتها بقضية “الإمام موسى الصدر” .

وبحسب تلك التقارير الإعلامية، فإن المصري ظل في لبنان ومكث هناك شهرين بتزكية من رجل أعمال ليبي، هو من قدمه للجانب اللبناني على أنه بوابة الولوج إلى دوائر صنع القرار والتأثير عليها، لخدمة ما يسعى له الجانب اللبناني لإثبات تورط ليبيا في قضية الصدر، من أجل الحصول تعويضات والمطالبه بإنفاذ القانون في المتورطين.

ورجع المصري ومعه الوفد اللبناني المكلف بأخد عينات الـ DNA، ومن هنا فتحت قضية الصدر الأفق لبورقيقة ليرتقي سلمه الممتد من بيروت حتى أعتاب “الشانزليزيه” ليصبح بين عشية وضحاها أحد أهم أذرع فرنسا في ليبيا.

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