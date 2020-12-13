السراج: خسر الوطن برحيل “قرميل” قيمة وطنية وسياسية كبيرة

نعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان، عمر غيث قرميل.

وقال السراج في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، طالعته “الساعة 24”: “خسر الوطن برحيله قيمة وطنية وسياسية كبيرة”.

وأضاف قائلا: “رحل في وهو في أوجل عطائه مخلفا سيرة عطرة”، وقدم تعازيه إلى أسرة قرميل وأعضاء مجلس النواب.

وتوفي قرميل عضو مجلس النواب، وملتقى الحوار السياسي، في وقت سابق اليوم الأحد بالمملكة الغربية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال جلسات التشاور البرلمانية الأخيرة في مدينة طنجة.