دعم تركي جديد لـ”بحرية الوفاق”

أفادت وزارة الدفاع التركية، الأحد، بأنه تم التوقيع على تقارير التسليم المعدة لمنح 47 نوعا من المواد التي تحتاجها قيادة القوات البحرية الليبية، دون أن تكشف طبيعتها.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، إن التوقيع تم بالسفارة التركية في طرابلس، بمشاركة مسؤولي وزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

وكانت الناطقة الإعلامية لوزارة الدفاع التركية، بينار كارا، كشفت نهاية الشهر الماضي، أن جيش بلادها عمل على تدريب 2301 جندي ليبي، بينما يقوم حاليا بتدريب 264 جنديا آخرين.

وأشارت الناطقة الإعلامية، في مؤتمر صحفي، أن تركيا تتمركز في ليبيا لدعم حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ووفق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية التي وقّعت مع “الوفاق”.

وأكدت إلى أن الجيش التركي يدعم الوفاق بالتدريب العسكري، وإزالة الألغام، والصحة، إضافة إلى تقديم المساعدة الإنسانية والدعم الاستشاري.

ومؤخرا، كشفت مصادر عدة عن تشييد تركيا جسرًا جويًا، يربط بين قواعدها العسكرية هناك وبين قاعدة مصراتة الجوية، وقاعدة الوطية غربي البلاد التي كانت نقطة للجيش الوطني.

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