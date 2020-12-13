الإرهاب سوس ينخر في اقتصاد ليبيا

أخبار ليبيا 24

عوضًا عن الخسائر في الأرواح البشرية نتيجة الهجمات الدامية؛ فإن الإرهاب يسبب كذلك خسائر مادية تؤثر سلبًا على فرص التنمية، في أي دولة تجتاحها الجماعات الإرهابية.

وخلال العشرية الماضية، عانت ليبيا بفعل العنف الإرهابي، غير المسبوق في البلاد، علاوة على الخسائر في الأرواح، تدميرًا شبه كامل في الهياكل الأساسية للدولة وتدمير البنى التحتية للأحياء السكنية، إضافة إلى توقف عجلة التنمية بسبب حالة الانفلات الأمني التي شهدتها منذ عام 2011.

ومؤخرًا كشف مؤشر الإرهاب العالمي، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، أن ليبيا تعتبر واحدة من أكثر الدول تضررا اقتصاديا بالعمليات الإرهابية على الصعيد العربي والأفريقي، حيث بين المؤشر، الصادر بالتعاون مع الاتحاد الأميركي لدراسة الإرهاب في جامعة ماريلاند، احتلال ليبيا المركز السادس عربيا والـ16 في قائمة الدول ذات النشاط الإرهابي للعام 2020.

وأظهر مؤشر الإرهاب فقدان الخزينة الليبية الحكومية حوالي 4.9 مليار دولار خلال 12 سنة مضت بسبب الأنشطة الإرهابية، فيما أحصى 1923 هجوما أسفر عن 1876 قتيلا إضافة إلى الخسائر المادية في البنية التحتية.

كما سجل التقرير، أن تنظيم داعش الإرهابي في إقليم فزان بجنوب البلاد هو المسؤول عن غالبية الهجمات في ليبيا خلال العام 2019، لافتًا إلى أن تنظيم القاعدة وفروعه، ما زال نشطًا رغم تراجعه بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية.

إن وجود النشاط الإرهابي في أي دولة، له تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي العام للدول، حيث إن حالة الانفلات الأمني بسبب الهجمات الإرهابية تسبب في انخفاض أعمال التنمية والاستثمار المباشر، كما أنها تقلل من تدفق عمل الشركات الأجنبية وتعطل أعمالها، وهو ما يمكن ملامسته على أرض الواقع في المشاريع العمرانية في عدد من المدن والتي توقفت بفعل حالة الانفلات الأمني التي صاحبت الهجمات الإرهابية منذ عام 2011 في ليبيا.

وفضلًا عن ذلك؛ فإن نشاط الجماعات الإرهابية يدفع الدول إلى زيادة تكاليفها المباشرة لمحاربتها من خلال زيادة رصد الأموال في مجالات الأمن من وسائل مادية وبشرية.

وكذلك؛ فإن نفقات ترميم وإصلاح ما تم تدميره، بفعل الهجمات الإرهابية ستزيد من أعباء الدول اقتصاديًا، مما يثقل كاهل الخزينة العمومية لها.

إن الإرهاب في ليبيا، يحاول أن يقضي على أي بارقة أمل لدى الليبيين في تطوير بلادهم الغنية بالثروات، وقد ألحق خسائر ظاهرة وفادحة وأخرى لازالت مستترة، ولا يمكن تقييمها إلا بعد أمد طويل.

وبالتالي؛ فإن مكافحة ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف تمثل عاملًا مهمًا في تعزيز الاستقرار، الذي بدوره سيعمل على دعم الوضع الاقتصادي وتحفيز التنمية في البنى التحتية الأساسية وغير الأساسية التي يطمح إليها الليبيون منذ سنوات عديدة.

لقد ساهمت محاربة الإرهاب في ليبيا خاصة في الشرق الليبي بشكل نسبي حتى وقت قريب في تحسين الوضع الاقتصادي للمدن، لاسيما في مجال إعادة الإعمار، الذي لازال في بداياته.