واضعًا اللوم على المواطن .. الفلاح: الليبيون لم يدفعوا ثمن الكهرباء منذ سنوات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المدير العام للشركة العامة للكهرباء، إبراهيم الفلاح، إن أزمة الكهرباء قائمة منذ سنوات لكنها بدأت في التحلحل، وهذا واضح، مشيرًا إلى أن انقطاع الكهرباء أصبح يتراوح من ثلاث إلى أربع ساعات كأقصى حد وخلال فترة قصيرة جدًا، وأن الوضع سيتحسن قريبًا.

الفلاح ذكر في تصريحات صحفية، أن مجلس الإدارة الجديد برئيسه وأعضائه يعملون لدرجة أن الناس بدأت تشعر بالتحسن الواضح، موضحًا أنه في العام الماضي، في مثل هذا التوقيت كان انقطاع الكهرباء يصل إلى 12 ساعة.

وأكد أن انقطاع الكهرباء انخفض من 12 ساعة إلى 4 ساعات في درجة حرارة تتراوح ما بين 12 و15 و 16 درجة مئوية، مُعتبرًا ذلك تطور جيد جدًا، وأنه لا يطلب من الناس أن تقبل بذلك لكن العملية تحتاج إلى وقت.

وأوضح أن درجة الحرارة عامل مهم جدًا في طلب كهرباء زيادة حيث عند انخفاض درجة الحرارة تستخدم الناس الدفايات وعندما ترتفع درجة الحرارة الناس تستخدم المكيفات، مُشيرًا إلى أنه ضمن مخطط الشركة العامة للكهرباء، كان هناك اعتماد على 500 ميجا من الوحدتين الخاصتين بالخمس وحاليًا بالفعل دخلوا إلى الخدمة وهذا ما خفض ساعات الطرح، كما دخلت وحدة في الزاوية بـ130 ميجا وساهمت أيضًا في خفض ساعات الطرح.

وتابع الفلاح “نحاول قدر الإمكان أن نتبادل طاقة بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في حدود الـ500 ميجا وهذه ستقضي على ساعات طرح الأحمال بالإضافة إلى استجلاب طاقة من الشبكة التونسية في فترات الذروة بقيمة 200 ميجا”.

وأضاف أنه فيما يخص الـ200 ميجا فهناك تحاور مع الجانب التونسي على أساس أنه يوافق على توريد هذه الكمية في فترة من الساعة 5 مساءً حتى العاشرة مساءً، مشيرًا إلى خطوط نقل الطاقة ما بين سرت ومصراتة وأن هذه الخطوط حاليًا مُدمرة نتيجة الحروب التي تمت في المنطقة لكن الجانبين متفاهمين بأنهم يعاودوا ترميم هذه الخطوط لتلبية طلبات الجفرة وزمزم وبونجيم والمنطقة الجنوبية بالكامل والتي حاليًا تتغذى من الجناح الغربي للشبكة.

وشدد على أنه هناك حاليًا صيانات تتم وتوجد فرق صيانة في محطة الخليج لإعادة الوحدة الأولى بقدرة 300 ميجا وات، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إيصال الغاز لمحطة السرير وأنه بالإمكان خلال الفترة القريبة القادمة أن يتم إنتاج 800 ميجا وات منها، موضحًا أن تلك المحطة كانت محدودة في الماضي وكان أقصى ما تصل له 200 ميجا وات بسبب الوقود.

وأكمل الفلاح: “بالطبع وصول خط الغاز لمحطة السرير سينتج في حدود 750 إلى 800 ميجا وات يستفيد بهم الجناح الشرقي والغربي، وهذا كله مخطط له في القريب العاجل، وسيكون معنا أيضًا 3 وحدات في الزهرة القدرة الخاصة بهم 250 ميجا، كما توجد الوحدة السابعة في محطة الجنوب في حدود 50 ميجا، وأربع وحدات في غرب طرابلس في حدود 120 ميجا، وبتجميع ذلك الإنتاج ستقل فترة الانقطاعات أو طرح الأحمال”.