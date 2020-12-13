البعثة الأممية: وليامز أطلعت عمداء البلديات على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز ، التقت أمس السبت مع مجموعة من عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا .

وأضافت البعثة في إيجاز صحفى مساء اليوم، أطلعت وليامز عمداء البلديات على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الليبيين، وقد أعرب عمداء البلديات عن تقديرهم لهذا الايجاز لكنهم حثوا على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية وأصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي من حيث تقديم الخدمات.