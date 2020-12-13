عمداء البلديات يطالبون ويليامز بسرعة إنجاز الانتخابات وتلبية احتياجات الشعب

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، التقت يوم أمس السبت مع مجموعة من عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا.

وأوضحت البعثة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ويليامز أطلعت عمداء البلديات على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الليبيين.

ولفتت البعثة إلى أن عمداء البلديات أعربوا عن تقديرهم لهذا الإيجاز، لكنهم حثوا على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية، وأصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب من حيث تقديم الخدمات.

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