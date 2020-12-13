رفع الحجز على 113 مليون يورو من أموال ليبيا بحكم قضائي من بعض الشركات الإيطالية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج التابعة لها نجحت في رفع الحجز الموقع على أموال ليبيا من بعض الشركات الإيطالية، مُلمحة بوجود شبهة فساد في الأمر، ومطالبة الجهات المسؤولة بالمحافظة على أصول الدولة الليبية في الخارج بالعمل على سداد الديون المستحقة حتى لا تتعرض تلك الأصول للحجز والبيع .

إدارة القضايا ذكرت في بيان لها، أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، أحرزت نجاحات أخرى في قضايا المنازعات الخارجية، إذ تمكنت من رفع الحجز الموقع على أموال الدولة الليبية من بعض الشركات الإيطالية كـ”ساكو، كوفا، كونيكوس”، لدى عدد من المصارف الإيطالية استيفاء لمديونية قدرها 113 مليون يورو .

وحول قيمة المديونية، أوضحت أنها تمثل قيمة وفوائد الحكم التحكيمي الصادر لصالحها من غرفة التجارة الدولية بباريس عام 1987م وتم الاعتراف به في إيطاليا عام 2010م، حيث قضت محكمة روما الابتدائية في التاسع عشر من شهر نوفمبر 2020م ببطلان إجراءات الحجز واعتباره كأن لم يكن، كما قضت نفس المحكمة برفع الحجز الموقع من قبل الشركات المذكورة لاستيفاء ديونها على حسابات السفارة الليبية في روما والقنصلية العامة لدى مصرف اليوباي ومصرف “BNL” لتمتع تلك الحسابات بالحصانة القضائية .

ولفتت إلى أن الشركات استأنفت هذا الحكم لوجود شبهة استخدام الحسابات في إحدى العمليات لأغراض غير عامة، مشيرة إلى أن تلك الشركات قد باشرت مُجددًا إجراءات الحجز على أموال الدولة الليبية لدى عدد من المصارف والجهات الأخرى في إيطاليا لاستيفاء ديونها التي لم يتم سدادها حتى الآن مما يزيد من قيمتها نتيجة تراكم الفوائد المستحقة عليها .

وأهابت بالجهات القائمة بالمحافظة على أصول الدولة الليبية في الخارج بالعمل على سداد الديون المذكورة حتى لا تتعرض تلك الأصول للحجز والبيع، مُناشدة السفارات الليبية في الخارج، عدم استخدام حساباتها المصرفية في غير الأغراض العامة حتى لا تكون عرضة للحجز والتنفيذ عليها من قبل دائني الدولة الليبية .

وسبق ونجحت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، في الحصول على حكم نهائي يُجنب الخزانة العامة دفع أكثر من نصف مليون يورو، لشركة “سوريليك” الفرنسية .

ووصفت لجنة المنازعات في بيان لها، هذا الحكم بـ“النجاح الباهر” للدولة الليبية في قضايا المنازعات الخارجية، موضحة أن الحكم الذي يجنب الخزانة العامة دفع مبلغ يقدر بأكثر من نصف مليار يورو مع الفوائد القانونية، هى قيمة تسوية الاتفاقية التي أبرمتها إحدى الوزارات السيادية بزعم أنها تمثل السلطة الرئاسية لإدارة القضايا بالمخالفة لقانون إنشائها، لصالح شركة “سوريليك” الفرنسية في الدعوى التحكيمية المرفوعة منها ضد الدولة الليبية.

وأشارت، إلى أن الدعوى التحكيمية رفعتها شركة “سوريليك”، تأسيسًا على ما تدعيه من مستحقات مالية مقابل تنفيذها لبعض المشروعات في ليبيا قُدرت في عام 2003م بمبلغ 36 مليون يورو، وهو يقل كثيرًا عن مبلغ التسوية سالف الذكر.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي تشعر فيه إدارة القضايا كهيئة قضائية مستقلة بالفخر والاعتزاز على تحقيق هذا الانتصار، فإنه لا يسعها إلا أن تهيب بكافة الأجهزة التنفيذية في الدولة النأي بنفسها عن عقد تسويات مخالفة للقانون مما يضر بمصالح الدولة ويهدر أموالها.