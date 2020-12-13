البرلمان العربي يدعو الليبيين لتحمل المسؤولية وتغليب مصلحة ليبيا

قال نائب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إن البرلمان دعا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار، من خلال حوار سياسي شامل بين جميع أبناء الشعب الليبي دون إقصاء لأي طرف، والانخراط في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.

اليماحي أضاف أن البرلمان العربي خلال اجتماعه أمس أكد دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، تدعم سيادة الدولة على كامل أراضيها وتصون وحدتها وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي.

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