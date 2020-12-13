عاجل // انقطاع الكهرباء في بنغازي وأجزاء من طرابلس وعدة مناطق مجاورة لها

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بانقطاع التيار الكهربائي على مدينة بنغازي وأجزاء واسعة من العاصمة طرابلس وعدة مناطق مجاورة لها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بانقطاع التيار الكهربائي على مدينة بنغازي وأجزاء واسعة من العاصمة طرابلس وعدة مناطق مجاورة لها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أوضح احد شهود العيان ان هناك عرب وأجانب اوربين – يقومون بسرقة الكوابل الكهربائية النحاسية وتهريبها لصناعة العملات النقدية – والمجوهرات – وهذه الجريمة تصل عقوبتها” الإعدام “في القضاء الليبي . بعد التحقيق – فعلي والمواطنين الليبيين التعاون مع الأجهزة الامن الليبي بالخصوص وأخذ الحيطة والانتباه حتى اثناء قيادة السيارة في الطريق .
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