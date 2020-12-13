عاجل // انقطاع الكهرباء في بنغازي وأجزاء من طرابلس وعدة مناطق مجاورة لها

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بانقطاع التيار الكهربائي على مدينة بنغازي وأجزاء واسعة من العاصمة طرابلس وعدة مناطق مجاورة لها.

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