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عاجل // انقطاع الكهرباء في بنغازي وأجزاء من طرابلس وعدة مناطق مجاورة لها

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بانقطاع التيار الكهربائي على مدينة بنغازي وأجزاء واسعة من العاصمة طرابلس وعدة مناطق مجاورة لها.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • أوضح احد شهود العيان ان هناك عرب وأجانب اوربين – يقومون بسرقة الكوابل الكهربائية النحاسية وتهريبها لصناعة العملات النقدية – والمجوهرات – وهذه الجريمة تصل عقوبتها” الإعدام “في القضاء الليبي . بعد التحقيق – فعلي والمواطنين الليبيين التعاون مع الأجهزة الامن الليبي بالخصوص وأخذ الحيطة والانتباه حتى اثناء قيادة السيارة في الطريق .

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