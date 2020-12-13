حماد: إنشاء قوة مشتركة مهامها الإخلاء وضبط المطلوبين

أكد المقدم ناجي حماد أن الغرفة الأمنية بنغازي وضعت خططا فرعية لكل اختصاص، أبرزها إنشاء قوة مشتركة من وزارة الداخلية والكتائب العسكرية، توكل إليها المهام الأكثر خطورة، حيث تقوم بعمليات الإخلاء وضبط المطلوبين، مدعومة بعدد من الكتائب العسكرية المختلفة.
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قناة ليبيا
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