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حماد: إنشاء قوة مشتركة مهامها الإخلاء وضبط المطلوبين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد المقدم ناجي حماد أن الغرفة الأمنية بنغازي وضعت خططا فرعية لكل اختصاص، أبرزها إنشاء قوة مشتركة من وزارة الداخلية والكتائب العسكرية، توكل إليها المهام الأكثر خطورة، حيث تقوم بعمليات الإخلاء وضبط المطلوبين، مدعومة بعدد من الكتائب العسكرية المختلفة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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