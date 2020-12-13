مصطفى صنع الله يبحث خطط المؤسسة لزيادة معدلات إنتاج النفط

عقد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس ، اليوم الاحد، بمقر المؤسسة، اجتماعا مع اشرف العبار عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والادارية والخدمات والنقل والامداد بشركة الخليج العربي للنفط ، بحضور اعضاء مجلس الإدارة، ابوالقاسم شنقير ، العماري محمد العماري .

وبحسب إيجاز صحفى للمؤسسة، تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة ، وخططها المستقبلية لزيادة معدلات الانتاج ، والميزانيات التي تحتاجها للمحافظة على المعدلات الحالية، وتحسين ظروف العاملين .

وقال مصطفى صنع الله ، إن المؤسسة اتخذت خطوات مهمة وجادة، و قامت بجهود مضنية، من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة ولا زالت، من أجل تحسين أوضاع العاملين بقطاع النفط والغاز ، وستعمل جاهدةً لتحسين وتوفير كافة الخدمات التي يستحقها جميع المستخدمين في الحقول والموانئ النفطية على جميع الاصعدة.

وتابع، المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً مهماً في قطاع النفط والغاز في ليبيا ، منوهاً بأن المؤسسة قد قامت بالتعاقد مع شركات عالمية في عدة مجالات، من أجل تطوير آلية عمل الإدارات مطالباً ان تعمل كل الشركات على تطوير واستحداث إداراتها، وذلك من خلال الدفع بالشباب و تشجيعهم واعطائهم الفرصة ، كما حثّ على ضرورة تبادل الخبرات والكفاءات في كل المجالات ، متمنياً التوفيق والنجاح للعاملين بشركة الخليج العربي للنفط وباقي شركات القطاع .