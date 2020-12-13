الثني يوجه الحكومة الموقتة بضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني قبل تنفيذ أي مشروع

وجه رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الحكومة والأجسام التابعة لها بضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني قبل تنفيذ أي مشروع، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع الثني، اليوم الأحد، مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني، عبدالحكيم السلطني، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وقالت الحكومة الموقتة إن السلطني أطلع الثني خلال الاجتماع على سير عمل مصلحة التخطيط العمراني وناقش معه أبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه المصلحة، وآليات تذليلها، إضافة إلى علاقة المصلحة بمختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القائمة والمستقبلية.

وأكد الثني من جهته على ضرورة تنفيذ «تعليماته بشأن ضرورة أخذ استشارة مصلحة التخطيط العمراني قبل البدء في تنفيذ أي مشروع من قبل الحكومة وأجسامها» وفق الحكومة الموقتة.

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