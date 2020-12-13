“أمل الدليو”.. نجم ساطع في سماء “المطبخ الليبي”

استطاعت المرأة الليبية أن تكون أيقونة نجاح، ويعتمد عليها اليوم في استمرارية مختلف المشاريع الصغيرة والكبيرة التي تعتبر مصدر دخل مهم في العديد من المدن الليبية، وحتى خارج البلاد.

ومن ضمن هذه المشاريع الناجحة، “الطبخ”، الذي يعتبر في المرتبة الأولى في العالم من حيث النجاح، سواء من خلال المطاعم أو الأكل المنزلي الذي يفضله الكثيرون على المطاعم.

وبالحديث عن المشاريع الليبية في خارج بلادنا، والمعتمدة على فن الطبخ الليبي، استضاف برنامج “العشية” على قناة “218”، الموهوبة في فن الطبخ “أمل الدليو” المقيمة في القاهرة منذ 12 عاما، والتي حققت نجاحا واسعا في صنع الحلويات والموالح والطبخ الليبي التقليدي وتقديمه بأفضل حُلّة.

وتحدث “أمل الدليو” المتخصصة في القانون بجامعة طرابلس في ليبيا، عن بدايتها وموهبتها التي ساعدتها على النجاح وإيجاد فرص أكثر للعمل حيث كانت البداية مع تشجيع الأهل والاصحاب، وفتح حساب على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يحمل عنوان “مطبخي الليبي”، وعرضت فيه كل الاصناف، ومن هنا كانت تتهافت عليها الطلبات التي شجعتها أكثر على أن تستمر في المشروع.

وقالت أمل إن المطبخ الليبي مظلوم عربياً، ومن هنا كانت انطلاقتها بالتعريف أكثر عن هذا المطبخ وتوصيل موروثه إلى مختلف دول الوطن العربي.

واسترسلت أمل بالحديث، وأخبرتنا عن أكثر الأكلات المطلوبة في مصر، وهو صنف من الحلويات الليبية يسمى “المقروض” ويأتي بعد أكلة “المبكبكة” في مطبخها الخاص، وهنا وجدت حب الناس ودعمهم لها أكثر.

وتلقت “أمل الدليو” بعد ذلك العديد من العروض للظهور إعلامياً كممثلة عن المرأة الليبية لتقديم أشهى الأكلات وأشهرها مع الحديث عن العادات والتقاليد مع وصفات المرأة الليبية في فن الطبخ لأن المطبخ الليبي عريق جداً ويحمل العديد من الوصفات المختلفة ولا يحتاج إلا إلى تسليط الضوء عليه.

ولفتت إلى أنها شاركت في برنامج على شاشة قناة “مايسترو” البحرينية، لتقديم المطبخ الليبي والحديث عن كل شيء يخصه، وكذلك كتبت في جريدة “المساء” المصرية بعمود متخصص في فن الطبخ الليبي وتكتب من خلاله العديد من الوصفات والأكلات المختلفة.

وتحدثت “أمل” عن انضمامها إلى منظمة عالمية تختص بالمرأة، وجاء ترشيحها لهذه المنظمة من خلال صحيفة “تحيا مصر” الإخبارية، وتم إعطائها العضوية عن فئة الإبداع، واعتمدت كسيدة ليبية استطاعت أن تعبر عن موهبة وطموح المرأة في ليبيا، إضافة إلى نجاحها في تقديم نموذج رائع للسيدات بقيادة مشروع ناجح عربياً، وإنها من خلال ظهورها على شاشات التلفاز بمقابلات خاصة وكذلك في مشاركتها بالكتابة في الصحف العربية تشجع المرأة الليبية والعربية وتدعمها من خلال تجربتها بأن تسعى لتحقيق طموحها وإيجاد مصدر لرزقها وأن لا تلتفت للوراء.

وختمت “أمل” لقائها مع “218” بالحديث عن مشروعها الجديد وهو عبارة عن طباعة كتاب متخصص في الطبخ الليبي ويحمل كل الأصناف المتنوعة من المالح والحلويات والطبخ الرئيسي المتعارف عليه في المائدة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية