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وليامز تطلع عمداء البلديات على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر  

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، التقت يوم أمس السبت مع مجموعة من عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا. 

البعثة أوضحت، على حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أن ويليامز أطلعت عمداء البلديات على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الليبيين.

ولفتت البعثة إلى أن عمداء البلديات أعربوا عن تقديرهم لهذا الإيجاز، لكنهم حثوا على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية، وأصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب من حيث تقديم الخدمات.

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اخبار ليبيا 24

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  • توضيح للراي العام والمجتمع المدني الليبي

    الكلام هذا مَش مزبوط ..!!
    واحتياجات البلديات مسولين عليها مجلس ادارة البلديات : واي شكاوي او إهمال في المسؤليات ترجع الى الادارة القضاءية والمحاسبة الشرعية- وإدارة الأوقاف الاسلامية – وإدارة الحكومة الوفاق الوطني بأقسامها .
    واي بلدية تشتكي لجهة اجنبية – يجب تفصح عن مكانها – وان تعرض على ادارة لجنة التحقيق والمراقبة الاداريةً والمتابعة والامن.🚩✔.

    موضوع حصر التعداد السكاني للمواطنين الليبيين كدرجة أولى –🚩
    وحصر تعداد العرب والاجانب المقيمين في ليبيا – من المهم البدء فيه ومعرفة:-
    🚩 كم عدد سكان البلديات وعدد الأجانب او العرب المقيمين داخل البلديات وَمِمَّا يسببونه من مشاكل اقتصادية او تخريب بمتابعات الدولة من كهرباء او ممتلكات مواطنين والاستغاثة بجهات اجنبية للتدخل في شءون الادارات داخل بلديات ليبيا – مما يتعارض مع القانون الشرعي والقضاءي للبلاد
    ⛔⚛✅ والقانون الشرعي لا يحمي المغفلين✅ ⛔🚩.✔

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