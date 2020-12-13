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عمداء بلديات يحثون على الإسراع نحو الانتخابات الوطنية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، السبت، مع مجموعة من عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا، وأطلعتهم على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

ووفق بيان نشرته البعثة، الأحد، في منصاتها الرسمية، فقد “أعرب عمداء البلديات عن تقديرهم لهذا الايجاز”، وحثوا على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن عمداء البلديات “أصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي من حيث تقديم الخدمات”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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