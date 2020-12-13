وزير التعليم يعقد اجتماعا موسعا بشأن انطلاق العام الدراسي الجديد

اطلع وزير التعليم فوزي بومريز على كافة الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء، بشأن انطلاق العام الدراسي الجديد

وذلك خلال اجتماعه اليوم في مدينة البيضاء مع مديري إدارات التعليم العام ومراقبي التربية والتعليم، ومديري مكاتب التعليم الحر بالمراقبات، بحضور وكيل التربية والتعليم.

بومريز أكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، والإجراءات المالية الكفيلة بتسيير انطلاق العام الدراسي، وتم التطرق للإجراءات التي تمت بشأن علاوة التدريس.

كما بحث الاجتماع عددا من العراقيل التي تواجه انطلاق العام الدراسي وسبل إيجاد الحلول لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا