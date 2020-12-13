خلال لقائه بـ«الثني».. «عقيلة»: نثمن  عمل الحكومة ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين

استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مساء الأحد، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الوزراء.
وأوضح الحساب الرسمي للحكومة الليبية على فيسبوك، أن “الثني” أطلع رئيس مجلس النواب على سير عمل الحكومة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها.
وناقش الاجتماع الحلول الممكنة لكافة المختنقات، فيما ثمن عقيلة صالح عمل الحكومة الليبية ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
وشارك في اللقاء عضو مجلس النواب بدر نحيب، وعضو مجلس النواب زايد هدية، وعضو مجلس النواب زياد دغيم، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الاقتصاد السيد منير عصر، ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات.
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