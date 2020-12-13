خلال لقائه بـ«الثني».. «عقيلة»: نثمن  عمل الحكومة ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين

استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مساء الأحد، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الوزراء.

وأوضح الحساب الرسمي للحكومة الليبية على فيسبوك، أن “الثني” أطلع رئيس مجلس النواب على سير عمل الحكومة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

وناقش الاجتماع الحلول الممكنة لكافة المختنقات، فيما ثمن عقيلة صالح عمل الحكومة الليبية ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وشارك في اللقاء عضو مجلس النواب بدر نحيب، وعضو مجلس النواب زايد هدية، وعضو مجلس النواب زياد دغيم، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الاقتصاد السيد منير عصر، ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات.