معيتيق يبحث استئناف الشركات الإسبانية لأعمالها في ليبيا

ليببا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الأحد سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا خفير الأراتشي.

السفير الإسباني أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على عمق العلاقات الليبية الأسبانية، ورغبة الشركات الإسبانية باستئناف أعمالها في ليبيا عقب استئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس بداية العام القادم، وقدم دعوة لعضو الرئاسي بزيارة إسبانيا.

بدوره، قبل معيتيق دعوة السفير إلى زيارة إسبانيا، مؤكدًا حرص حكومة الوفاق العمل على توطيد علاقات التعاون مع مملكة إسبانيا في عديد المجالات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية