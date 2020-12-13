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الدعدع: جهود أوروبا واليونيسيف تساعد على توفير أبسط ‏حقوق الطفل الليبي

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  قال المستشار الأسبق بالأمم المتحدة ‏لحقوق الإنسان أشرف الدعدع إن جهود أوروبا واليونيسيف تساعد على توفير أبسط ‏حقوق الطفل الليبي في وقت ‏النزاعات المسلحة، طبقًا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين ‏وقت الحرب الموقعة عام 1949.

الدعدع وفي تصريح نقله موقع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد أشار إلى أن هذه الخطوات من المنظمة الدولية لها الأثر ‏الكبير في حماية الأطفال من الوقوع في عمليات الاتجار بالبشر، التي ‏تستغلها العديد من العصابات الدولية في تنفيذ مخططها بالدول ذات ‏النزاع الداخلي على السلطة، كما أنها تؤسس لرسالة المنظمة الدولية في ‏تحقيق أهدافها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • الكلام هذا مَش مزبوط ..!!
    واحتياجات البلديات مسولين عليها مجلس ادارة البلديات : واي شكاوي او إهمال في المسؤليات ترجع الى الادارة القضاءية والمحاسبة الشرعية- وإدارة الأوقاف الاسلامية – وإدارة الحكومة الوفاق الوطني بأقسامها .
    واي بلدية تشتكي لجهة اجنبية – يجب تفصح عن مكانها – وان تعرض على ادارة لجنة التحقيق والمراقبة الاداريةً والمتابعة والامن.🚩✔.

    موضوع حصر التعداد السكاني للمواطنين الليبيين كدرجة أولى –🚩
    وحصر تعداد العرب والاجانب المقيمين في ليبيا – من المهم البدء فيه ومعرفة:-
    🚩 كم عدد سكان البلديات وعدد الأجانب او العرب المقيمين داخل البلديات وَمِمَّا يسببونه من مشاكل اقتصادية او تخريب بمتابعات الدولة من كهرباء او ممتلكات مواطنين والاستغاثة بجهات اجنبية للتدخل في شءون الادارات داخل بلديات ليبيا – مما يتعارض مع القانون الشرعي والقضاءي للبلاد
    .🚩 ⛔ والقانون الشرعي لا يحمي المغفلين ⛔🚩.✔

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