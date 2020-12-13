الدعدع: جهود أوروبا واليونيسيف تساعد على توفير أبسط ‏حقوق الطفل الليبي

ليبيا – قال المستشار الأسبق بالأمم المتحدة ‏لحقوق الإنسان أشرف الدعدع إن جهود أوروبا واليونيسيف تساعد على توفير أبسط ‏حقوق الطفل الليبي في وقت ‏النزاعات المسلحة، طبقًا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين ‏وقت الحرب الموقعة عام 1949.

الدعدع وفي تصريح نقله موقع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد أشار إلى أن هذه الخطوات من المنظمة الدولية لها الأثر ‏الكبير في حماية الأطفال من الوقوع في عمليات الاتجار بالبشر، التي ‏تستغلها العديد من العصابات الدولية في تنفيذ مخططها بالدول ذات ‏النزاع الداخلي على السلطة، كما أنها تؤسس لرسالة المنظمة الدولية في ‏تحقيق أهدافها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية