الدعدع: جهود أوروبا واليونيسيف تساعد على توفير أبسط ‏حقوق الطفل الليبي

ليبيا – قال المستشار الأسبق بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان أشرف الدعدع إن جهود أوروبا واليونيسيف تساعد على توفير أبسط حقوق الطفل الليبي في وقت النزاعات المسلحة، طبقًا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب الموقعة عام 1949.
الدعدع وفي تصريح نقله موقع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد أشار إلى أن هذه الخطوات من المنظمة الدولية لها الأثر الكبير في حماية الأطفال من الوقوع في عمليات الاتجار بالبشر، التي تستغلها العديد من العصابات الدولية في تنفيذ مخططها بالدول ذات النزاع الداخلي على السلطة، كما أنها تؤسس لرسالة المنظمة الدولية في تحقيق أهدافها.
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