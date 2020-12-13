عاجل// النمروش يشكك في إمكانية إجراء الانتخابات خلال سنة واحدة في ظل وجود حكومة انتقالية

شكشك وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، الأحد، في أن يتم إجراء الانتخابات خلال سنة واحدة في ظل وجود حكومة انتقالية .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
شكشك وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، الأحد، في أن يتم إجراء الانتخابات خلال سنة واحدة في ظل وجود حكومة انتقالية .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
يا متخلف عقليا لو ارادت الامم المتحدة الامريكية اجراء الانتخايات غدا فانها ستفعل فانت اتفه من الصرصور فيمكنها تعيين طرطور اخر غير السراج ياتى بوزير ماركة امعة اخر غيرك وبامكانها ان تامر باشاغا بالقبض عليك ومنعك من السفر ووقتها لن ينفعك اردوغان الجبان فماذا فعل للحقير الاخوانى اليشير الذى اهدى اردوغان جزيرة سواكن ولم يشفع له ذلك بل ارسل اردوغان شاويش اوغلوا لحضور فرح السودان باسقاط البشير وحضر معه الزبالة سيالة !!!!
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