عاجل// النمروش يشكك في إمكانية إجراء الانتخابات خلال سنة واحدة في ظل وجود حكومة انتقالية

شكشك وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، الأحد، في أن يتم إجراء الانتخابات خلال سنة واحدة في ظل وجود حكومة انتقالية .

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