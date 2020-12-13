عاجل// النمروش يتنصل من لجنة 5+5 ويؤكد: شكلت بضغوطات من المجتمع الدولي والأمم المتحدة

قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، الأحد، إن لجنة 5+ 5 شكلت بضغوطات من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ، في محاولة منه للتنصل من توقيع الوفاق على الاتفاقية .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، الأحد، إن لجنة 5+ 5 شكلت بضغوطات من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ، في محاولة منه للتنصل من توقيع الوفاق على الاتفاقية .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
يامتخلف عقليا من فرض حكومة السراج هى الامم المتحدة رغم رفض مجلس نواب الشعب وهى قادرة على تعيين طرطور اخر بدل السراج ياتى بفنكوش اخر غيرك ولن ينفعم سيدك اردوغان الجبان فهو معزول من كل مكان حتى ايران لم تسلم من غباوته
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