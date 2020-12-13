عاجل// النمروش يتنصل من لجنة 5+5 ويؤكد: شكلت بضغوطات من المجتمع الدولي والأمم المتحدة

قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، الأحد، إن لجنة 5+ 5 شكلت بضغوطات من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ، في محاولة منه للتنصل من توقيع الوفاق على الاتفاقية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24