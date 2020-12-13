حزب العمال التركي: سياسة حزب العدالة والتنمية الاستعمارية لا تخدم الشعبين التركي والليبي

ليبيا – أكد رئيس حزب العمال التركي “إرجومنت أكدنيز” أن الوقوف مع الصراعات الاستعمارية في المتوسط وليبيا لا يخدم مصلحة الشعبين التركي والليبي.

“أكدنيز” أشار في تصريحات لصحيفة “إفرينسيل” اليومية التركية تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد إلى أن هذه الصراعات هي السبب في المعاناة وسفك الدماء مجددا موقف حزبه المضاد للتدخل الأجنبي في ليبيا وإرسال القوات التركية إليها لأن مصير هذا البلد الشمال إفريقي يجب أن يتم تحديده من قبل الشعب الليبي.

وانتقد “أكدينز” السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية التي لم تجلب الاستقرار إلى ليبيا فالخراب والحرائق في هذا البلد استعرت بشكل أكبر نتيجة لهذه السياسة التي جرت تركيا للحروب متهما حكومة بلاده بتجريم الهجرة الجماعية من ليبيا في الظاهر واتخاذها كأساس لإرسال قوات إلى هناك في الباطن.

وأضاف أن من يقومون بهذه التصرفات لا يمتلكون الضمير والإنسانية متهما القوات المؤيدة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمدعومة من تركيا بالتورط في جرائم تهريب المهاجرين غير الشرعيين واختطاف بعض منهم ومطالبة ذويهم بدفع الفدية في مقابل اطلاق سراحهم.

وقال “أكدنيز” أن حزبه مصر على رفضه لأي تمديد لمهام القوات التركية في ليبيا وسيحشد الناس ضده لأنه يعني ببساطة تخصيص جزء من مخصصات ميزانية العام القادم لتمويل التطلعات الاستعمارية وهو ما يعني بالمحصلة تأثر الموارد اللازمة لمكافحة جائحة كورونا وتوفير القوت للشعب التركي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية