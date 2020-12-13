الثني يطلع على عمل وزارة المالية والصعوبات التي تواجهها

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم على سير عمل وزارة المالية والتخطيط، وأبرز الصعوبات التي تواجه عملها خصوصا في ظل انعدام الإيرادات الحكومية والوضع السياسي الراهن.
وخلال اجتماع عقد في ديوان رئاسة الوزراء مع وكيل عام الوزارة امراجع غيث، أكد الثني على ضرورة التنسيق مع مختلف القطاعات بما يضمن عدم عرقلة الخدمات المقدمة للمواطن في حدود المتاح من بنود الميزانية العامة.
كما اطلع رئيس الحكومة اليوم على سير عمل مصلحة التخطيط العمراني، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المصلحة عبد الحكيم السلطني.
الاجتماع تناول أيضا أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه المصلحة، وآليات تذليلها، إضافة إلى علاقة المصلحة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمصالح العامة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القائمة والمستقبلية.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة أخذ استشارة مصلحة التخطيط العمراني قبل البدء في تنفيذ أي مشروع من قبل الحكومة وأجسامها.
أضف تعليقـك