خلال متابعة امتحانات الزمالة الليبية بـ«بنغازي الطبي».. «عقوب»: دليل على الوحدة الوطنية

أجرى وزير الصحة الدكتور سعد عقوب اليوم الأحد، جولة ميدانية داخل مركز بنغازي الطبي للإطلاع على سير إمتحانات مجلس التخصصات الطبية والوقوف على خطة الإمتحانات بشكل مباشر.

وأوضح المكتب الإعلامي مركز بنغازي الطبي، على فيسبوك، أن “عقوب” قال خلال جولته الميدانية إنه التقى بعدد من الطلاب أثناء أداء الامتحان الثاني بحضور أساتذة أفاضل ذو كفاءة من كل أنحاء ليبيا.

وتابع “عقوب”؛ “وهذا يدل ويؤكد على الوحدة الوطنية، نحن نسعى لتطوير وتحديث ورفع كفاءة أبنائنا الأطباء”.

وأردف أن “خطة وزارة الصحة هي الإهتمام بجميع المدارس التعليمية سواء كانت مجلس التخصصات العربية أو مجلس التخصصات الليبية لرفع كفاءة أطبائنا في داخل المستشفيات بإذن الله”.

جدير بالذكر أن مركز بنغازي الطبي شهد على مدار يومين متتاليين السبت وصباح اليوم الأحد، امتحانات الزمالة الليبية الدكتوراة في قسم الجراحة.