صنع الله: جهود مضنية لتحسين أوضاع العاملين في النفط والغاز

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، إن المؤسسة “قامت بجهود مضنية” من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة، من أجل تحسين أوضاع العاملين بقطاع النفط والغاز.

وأضاف صنع الله، خلال اجتماع مع عضو لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، أشرف العبار، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، في مقر “الوطنية للنفط” بطرابلس، الأحد، أن المؤسسة “ستعمل جاهدةً لتحسين وتوفير كافة الخدمات التي يستحقها جميع المستخدمين في الحقول والموانئ النفطية على جميع الأصعدة”.

ووفق بيان لمؤسسة النفط، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام لشركة الخليج العربي، وخططها المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج، والميزانيات التي تحتاجها للمحافظة على المعدلات الحالية، وتحسين ظروف العاملين.

وأكد صنع الله على أن المرحلة المقبلة “ستشهد تحولاً مهماً في قطاع النفط والغاز في ليبيا”، منوهاً بأن المؤسسة قامت بالتعاقد مع شركات عالمية في عدة مجالات، من أجل تطوير آلية عمل الإدارات.

وطالب جميع الشركات بالعمل على تطوير واستحداث إداراتها، والدفع بالشباب وتشجيعهم واعطائهم الفرصة، وحثّ على ضرورة تبادل الخبرات والكفاءات في كل المجالات.

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