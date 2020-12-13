البريني: نشكر جهود الدكتور سيف الإسلام القذافي لتوقيع مصالحة نهائية بين الجطاولة والدواقل

رحب، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية،العجيلي البريني، اليوم، بالصلح بين عائلتي الجطالوه والدواقل من قبيلة القذاذفة.

وتقدم البريني بالشكر خلال تصريحات صحفية، لكافة الجهود التي نتج عنها توقيع مصالحة نهائية بين المتنازعين، بفضل تدخل الدكتور سيف الإسلام القذافي، الذي أشرف وتابع تلك الجهود حتى توصلت إلى السلم والأمن والأمان.

وقال البريني أنه يتمنى تكون هذه المصالحة نهائية وفاتحة خير على القبيلة، مُتمنيًا أيضًا جمع شمل الليبيين، وإنهاء مشاكلهم الأمنية والسياسية والاجتماعية دون تدخل أجنبي.

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