البوراوي: جهود الدكتور سيف الإسلام القذافي في المصالحة بين الجطاولة والدواقل أسعدت الجميع

قال المنسق العام للمجلس الأعلى للقبائل والمدن والليبية بالمنطقة الوسطى، محمود البوراوي، اليوم الأحد، أن القبائل عملت بكل جهد وواجب لتحقيق المصالحة بين عائلتي الجطاوله والدواقل خلال الفترة الماضية، وذلك بتدخل الدكتور سيف الإسلام وتحققت المصالحة التي أسعدت الجميع.

وقال البوراوي في تصريحات صحفية، أن توقيع اتفاق الصلح بين عائلتي الدواقل والجطالوه من قبيلة القذاذفة بمدينة سبها، تم في حضور وفد رفيع المستوى أرسله الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، لافتا إلى أن توقيت تدخل الدكتور سيف الإسلام جاء في الوقت المناسب، حيث أنه يمتلك الكفاءة التي منحها له المولى تعالى.

وأكد البوراوي أن الدكتور سيف الإسلام هو الشخص القادر على لم شمل الليبيين وتحقيق المصالحة الوطنية، مشددًا في ختام تصريحاته على أن الليبيين لا يحتاجون إلى أي أطراف خارجية لحل الأزمة الليبية حيث الليبيين قادرين على حلها بأنفسهم.

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