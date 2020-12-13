على وقع تراجع الإنتاج.. انطلاق موسم جني البرتقال في ورشفانة

انطلق بمنطقة ورشفانة موسم جني ثمار البرتقال، وتعتبر مزارع هذه المنطقة الأهم في إنتاج محاصيل البرتقال بمختلف أنواعه، حيث تغذي أكثر من 70 في المائة من حاجة السوق الليبي من هذه الثمار.

وكان في السنوات الماضية يتم التصدير البرتقال من هذه المزارع إلى الدول المجاورة، لكن في السنوات الأخيرة تراجع الإنتاج نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

ويعاني الفلاحون الآن من ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية والمبيدات الحشرات، وعدم توفير الجرارات الزراعية وآلات الخاصة بالمزارع من أجل الاهتمام بشجرة البرتقال، كما أثر استيراد ثمار البرتقال من بعض الدول عن طريق التجار، سلبا على تسويق الثمار المحلية.

ودفع عدم اهتمام وزارة الزراعة بهذا النوع من المنتجات بتوفير كل ما يلزم من أجل زيادة الإنتاج، المزارعين في ورشفانة لمناشدة الحكومة بتوفير جميع المعدات والاحتياجات الزراعية من أجل المحافظة على هذا النوع من الأشجار الذي تشتهر به مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط.

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