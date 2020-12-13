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“رخم كبير” بمعرض التسوق في تراغن

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بكلمات خطابية وأبيات شعرية، انطلقت الجلسة الافتتاحية لمعرض التسوق للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية واليدوية في دورته الرابعة بتنظيم جمعية “حرائر تراغن” وبمشاركة عدد من الجمعيات والمنظمات المدنية والجهات الرسمية المهتمة بالمنتجات الزراعية والمنتجات المحلية من المواد الغذائية والمقتنيات التقليدية اليدوية في بلدية تراغن.

وشهد المعرض زخما كبيرا من المشاركين وتنوع في المنتجات مما أعطى انطباعاً لدى الضيوف بأهمية تشجيع مثل هذه المعارض في تنمية وتطوير الإنتاج المحلي.

وحظي المعرض بزيارة عدد من شخصيات رسمية واجتماعية ومدنية اعتبارية، والأهالي من مختلف مناطق بلدية تراغن، وبمشاركات فنية تراثية متنوعة.

وتمثل الدورة الرابعة لمعرض التسوق في تراغن خطوة جادة نحو التأسيس لسوق محلي متطور يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والوطني والتشجيع المستمر للمزارعين والمنتجين ورواد الصناعات الغذائية والتقليدية على حد سواء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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