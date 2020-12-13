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تشكيل فريق من مصلحة المطارات لزيارة مطار “غدامس المدني” لإعداد خطة صيانته

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت مصلحة المطارات في ليبيا، أنن رئيس مصلحة المطارت، أصدر قرارا يخص تشكيل فريق عمل للقيام بزيارة ميدانية لمطار غدامس المدني وذلك لمعاينة المرافق المراد صيانتها وإنشائها وإعداد مجالات الأعمال والقيم التقديرية اللازمة لها.

وأضافت في إيجاز صحفى،  تم عقد اجتماع صباح الأحد ، بمقر مصلحة المطارات ضم الفريق المشكل برئاسة  محمد علي الفيض رئيس قسم معايير السلامة بالمصلحة وعضوية ممثلين عن الإدارات المختصة والمعنية وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة للزيارة ووضع خطة العمل وتوزيع المهام على أعضاء الفريق كل حسب تخصصه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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