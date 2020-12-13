«قرقاب»: العمل الجماعي هو اللبنة الأساسية في تقديم خدمات الإتصالات

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، برئاسة فيصل قرقاب، إنطلاق ما وصفته بـ “فعاليات منتدى استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ليبيا”، الذي يأتي في ظل أزمة انقطاع الاتصالات في العديد من المناطق بسبب المشاكل الفنية التي تتعرض لها جهات تقديم الخدمة، ومنها الأعطال الفنية التي يصعب إصلاحها خلال الفترة الحالية، إضافة إلى مشكلات التزود بالكهرباء.

وأوضح حساب الشركة القابضة للاتصالات، على فيسبوك، الأحد، في بيان أن ذلك المنتدى شارك فيه “رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة والمدراء العامين لكل من شركة المدار الجديد، وشركة ليبيانا، وشركة الإتصالات الدولية، وشركة الجيل الجديد، وشركة هاتف ليبيا والذي يستمر على مدى يومين متتالين” بحسب البيان.

وقال «قرقاب»، إن “هذا المنتدى يعتبر خطوة هامة في رجوع الشركات العالمية للعمل في كافة أنحاء ليبيا ولتحفيز الاقتصاد الوطني، مما يتيح فرص عمل وفتح فرص الشراكة مع القطاع الخاص”. بحسب قوله

وزعم «قرقاب» أن ما وصفه بـ “العمل الجماعي وكفريق واحد هو اللبنة الأساسية التي جعلت القطاع يقدم خدمات الاتصالات في ظل الظروف التي مرت بها البلاد، وأكد على التطور والتحول الرقمي للقطاع في السوق المحلي”، بحسب تعبيره.

‬ وختم البيان موضحًا أن المنتدى أعلن عن “مجموعة مبادرات لتطوير البنية التحتية وخدمات الاتصالات وتحسين سرعة الانترنت والتحول الرقمي والخدمات الحكومية الالكترونية والتدريب والتطوير المهني في مجال الاتصالات والتقنية خلال الثلاث سنوات القادمة”، بحسب البيان.