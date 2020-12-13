السني: السلبية شجعت التدخلات الخارجية في ليبيا ونحتاج مشروعا وطنيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2020

اعتبر المندوب الليبي في الأمم المتحدة إن التدخلات الخارجية أثرت على المشهد السياسي في البلاد وهي لن تنتهي في ظل وجود مناخ للسلبية وغياب جيل جديد يحمل مشروعا مختلفا.

وقال السني في تدوينة على تويتر “وسط غياب حراك شعبي وقيادات وتيارات سياسية منظمة وموحدة لطرح مشروع وطني للخروج من الأزمة، سيظل مستقبل البلاد يتلاعب به القاصي والداني ومرهون بتوافق الدول المتدخلة في ليبيا، والتي تتضارب مصالحها مع استقرارنا وسيادتنا.

وأضاف أن “التدخلات لن تنتهي ولكن يمكن للسلبية أن تنتهي، والأمل في شبابنا”