مجهولون يقتحمون مسرح سبها ويسرقون محتوياته

نقلت صحيفة فسانيا الأسبوعية عن المخرج عمر صالح مدير المسرح الشعبي في مدينة سبها قوله إن مبنى المسرح الشعبي بالمدينة تعرض لعملية اقتحام وسطو وتخريب وعبث بمحتوياته ومرافقه.

وأفاد مدير المسرح في تصريحه عن سرقة بعض محتوياته بينما تعرضت الأخرى للتكسير والتخريب، مؤكداً أن المعتدين استخدموا بعض المفاتيح الموجودة داخل المسرح لفتح المكاتب المغلقة وأن عملية السرقة تمت ليلة الجمعة الماضية 11 نوفمبر 2020 م، فيما نوهت”فسانيا” أن مدينة سبها تشهد هذه الأيام عودة لعمليات السطو والتخريب والعبث من جديد.

يذكر أن المسرح الشعبي سبها سبق وأن تعرض في سبتمبر 2017 م لعملية سطو، سرق مجهولون خلالها أثاثه بالكامل، دون أن تتوصل الجهات الأمنية المختصة لمعرفة الجناة إلى يومنا هذا، لتتكرر عملية السطو بعد “3” سنوات، في ظل “انفلات أمني مزمن” تشهده مدينة سبها والعديد من مدن الجنوب الغربي وبلداته وقراه.

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