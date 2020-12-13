عاجل ليبيا الان

النمروش يكشف لأول مرة تفاصيل إرسال وتدريب مليشيات الوفاق في تركيا

تم النشر منذُ 29 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشف وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، الأحد، عن سعى حكومته لضخ دماء جديدة داخل قوات الوفاق، خاصة وأن أغلب المنتمين للوفاق حاليا وصلوا إلى سن التقاعد ولا يقدمون شئ .. على حد تعبيره .

وأضاف النمروش، في تصريحات إعلامية رصدها “ليبيا 24″، أن الوفاق بحاجه إلى أعمار صغيرة على  عكس السابق، ولذلك تم انشاء مركز تدريب بالتعاون مع الحليف التركي، لتدريب هذه العناصر الجديدة على كافة فنون القتال، خاصة وأن أنقرة عضو بالناتو وتمتلك ما وصفه بمهارات متعددة، مؤكدا أنه تم جلب خبراء وضباط أتراك لتدريب هذه المليشيات على أعمال الهجوم والاقتحامات .

وحول تدريب مليشيات الوفاق خارج ليبياوتحديدا في أنقرة، كشف النمروش أن التدريب فى الخارج يتم بناءا على أمرين: الأول هو تحديد عدد المتدربين ويتم وفقا لسعة المركز المستهدف التدريب به، الأمر الثاني هو مدى امكانية الدولة الصديقة، وهي تركيا في استيعاب أكبر عدد من المتدربين .

وحول شروط اختيار العناصر التي سيتم تدريبيها فى تركيا، فقد أوضح النمروش أنه يتم تشكيل لجنة قبول للعناصر المستهدف تدريبها فى الخارج، ويمر بعدة اختبارات منها اجتياز امتحان القبول الشخصي والكشف الطبي، مضيفا أنه من يجتاز هذه الاختبارات يتم ارساله إلى التدريب فى تركيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يامتخلف عقليا اى شاب ليبى يتم تدريبه لن يكون ولاؤه للاتراك يامتناك مثلك فسوف يكون ولاؤه فى النهاية للوطن ولا ينسى الاتراك يامتناك التاريخ حيث ان الجيش المصرى تدرب على يد الجيش العثمانى وكان يسمى جيش الفلاحين ومع ذلك قاده ابراهيم باشا لسحق الجيش العثمانى مرتين وكان قائد عظيم يتباهى بانه تربى فى مصر ومصرته شمسها بينما متخلف عقلى مثلك يتباهى بانه من حريم السلطان العثمانى ونسى فضل ليبيا عليه وان المتغطى باردوغان عريان وخسران وان من يعتز بسيادة وطنه كسبان وراينا الحقير عمر البشير اسقطه الشعب رغم انف اردوغان ولم يشفع له ان باع جزيرة سواكن لاردوغان الجربان وغدا عندما بتم ايداعك السجن ياخائن فلن ينفعك احد وقد رايت بنفسك القبض على احد اتباع مليشيتك وهو الببدجا دون ان تفعل له شيئا فماذا لو امر باشاغا بالقبض عليك فمن ينقذك !!!!

    رد

  • سانقل ما كتب فى موقع المعرفة العالمى عن سحق الجيش الغثمانى على يد الجيش المصرى
    بلغت خسائر العثمانيين في معركة نصيبين نحو أربعة آلاف قتيل وجريح، وكان من قتلاهم بعض القواد والضباط، وأسر منهم بين 12.000 إلى 15.000 أسير، واستولى المصريون على نحو 20.000 بندقية و44 مدفعاً، واستولوا في اليوم التالي على 30 مدفعاً في حصن (بيرةجك) وكذلك استولوا على خزانة الجيش التي لم يتمكن العثمانيون من أخذها عند الهزيمة، وكان بها من النقد ما قيمته ستة ملايين فرنك.

    أما الجيش المصري فقد بلغت خسائره نحو 40.000 بين قتيل وجريح.

    قضت هذه الواقعة على قوة الدولة العثمانية الحربية، وأنقذت مصر من الخطر الذي كان يتهددها من ناحية تركيا، وكان فيها أكبر انتصار حازه الجيش المصري في حروبه مع تركيا، وهي أعظم الوقائع التي خاض غمارها من جهة أهميتها الحربية ونتائجها السياسية، أما من الوجهة الحربية فهي تفوق المعارك الأخرى في عظم الجهود والخسائر التي بذلت فيها، وأما من الوجهة السياسية فلأنها حفظت استقلال مصر، وكانت له بمثابة السياج الذي صانه من الحظر، فلو أن الدولة العثمانية فازت في هذه المعركة لاستمرت في زحفها على سوريا ثم على مصر، ولقضت على استقلال مصر وردتها ولاية عثمانية لا تمتاز عن سائر ولايات السلطنة العثمانية في شئ.

    وهذه الواقعة تشبه أن تكون كواقعة جيماب التي فازت فيها جيوش الثورة الفرنسية على الجيش النمسوي وانقذت فرنسا من خطر الغارة عليها وصانت كيانها، وكذلك كان شان واقعة نصيبين بالنسبة لمصر.

    وفاة السلطان محمود
    توفى السلطان محمود في أول يوليو سنة 1839 قبل ان يبلغه نبأ انكسار جيشه، اذ كان على فراش الموت، فأسلم الروح دون ان يعلم بالطامة التي حلت بالجيش العثماني في تلك الواقعة الفاصلة، وخلف بعده السلطان عبد الحميد في الوقت الذي تزلزلت فيه قوائم السلطنة من ضربات مصر، ولم تكن سن السلطان الجديد تتجاوز السابعة عشر، فلم يدر كيف ياخذ في أمره ولا كيف يتجه بين العواصف التي هبت على عرشه.

    تقدم ابراهيم پاشا
    أما ابراهيم پاشا فانه استمر في تقدمه عقب انتصاره، واحتل بيرةجك على ضفة نهر الفرات اليسرى ثم عينتاب ومرعش واورفه.

    تسليم الأسطول التركي
    وأعقب هذه المعكرة كارثة أخرى اصابت تركيا في اسطولها، وذلك انه لما بدات الحركات العدائية الاخيرة بين مصر وتركيا صدرت الاومر للاسطول التركي بالتحرك من بوغاز الدردنيل بقيادة القبودان أحمد باشا فوزي لمنازلة العمارة المصرية، ولكن فرنسا وانجلترا ارسلتا بعض السفن لمنع التصادم بين الاسطولين تنفيذا للخطة التي كان عليها العمل بينهما من الحيلولة بين تصادم مصر وتركيا.

    ولما هزم الجيش التركي في واقعة نصيبين وتولى السلطان عبد المجيد وراى دعائم عرشه تتزلزل امام فتوحات الجيش المصري، جنح للسلم، فبعث برسول يدعى عاكف أفندي الى مصر يعرض على محمد علي باشا عقد هدنة يمكن في خلالها اجراء المفاوضات للاتفاق على حل يرضي الطرفين، وعهد اليه ان يامر فوزي باشا قائد العمارة التركية ان يعود الى الاستانة ولكن فوزي باشا كان قلقا على مركزه بعد موت السلطان محمود، اذ كان مقربا لديه ولدى اختصاص به، فلما خلفه السلطان عبد المجيد عين خسروا باشا صدرا اعظم، وكان بينه وبين فوزي باشا عداء قديم، فعظمت وساوس فوزي باشا، (ظن ان استدعاءه الى الاستانة لم يكن الا لعزله او لقتله، وزين له وكيله عثمان باشا ان يلتجئ الى محمد علي باشا خصم خسروا باشا القديم ويسلمه الاسطول التركي باكمله هدية خالصة، فينال منه المكافاة وحسن الجزاء، فاصغى فوزي باشا لهذا المشورة التي تنطوي في ذاتها على الخيانة والدناءة، واقلع بالعمارة التركية وخرج بها من الدردنيل ومضى الى الاسكندرية ، وكانت هذه العمارة على شان من القوة، مؤلفة من تسع بوارج كبيرة (غلايين) واحدى عشرة سفينة من نوع الفرقاطة، وخمس من نوع الكورفت، وعلى ظهرها 16107 من الملاحين، والايان من الجنود يبلغ عددهم 5000 فيكون الجميع 21.107.

    رد

  • عرفت لماذا يا فنكوش لا يستطيع اردوغان ان يقول ان مصر ارث عثمانى مثاما يقول على ليبيا لان الجيش المصرى جابه الارث اى الارض بالانجليزى ياحقير

    رد