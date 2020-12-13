النمروش يكشف لأول مرة تفاصيل إرسال وتدريب مليشيات الوفاق في تركيا

كشف وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، الأحد، عن سعى حكومته لضخ دماء جديدة داخل قوات الوفاق، خاصة وأن أغلب المنتمين للوفاق حاليا وصلوا إلى سن التقاعد ولا يقدمون شئ .. على حد تعبيره .

وأضاف النمروش، في تصريحات إعلامية رصدها “ليبيا 24″، أن الوفاق بحاجه إلى أعمار صغيرة على عكس السابق، ولذلك تم انشاء مركز تدريب بالتعاون مع الحليف التركي، لتدريب هذه العناصر الجديدة على كافة فنون القتال، خاصة وأن أنقرة عضو بالناتو وتمتلك ما وصفه بمهارات متعددة، مؤكدا أنه تم جلب خبراء وضباط أتراك لتدريب هذه المليشيات على أعمال الهجوم والاقتحامات .

وحول تدريب مليشيات الوفاق خارج ليبياوتحديدا في أنقرة، كشف النمروش أن التدريب فى الخارج يتم بناءا على أمرين: الأول هو تحديد عدد المتدربين ويتم وفقا لسعة المركز المستهدف التدريب به، الأمر الثاني هو مدى امكانية الدولة الصديقة، وهي تركيا في استيعاب أكبر عدد من المتدربين .

وحول شروط اختيار العناصر التي سيتم تدريبيها فى تركيا، فقد أوضح النمروش أنه يتم تشكيل لجنة قبول للعناصر المستهدف تدريبها فى الخارج، ويمر بعدة اختبارات منها اجتياز امتحان القبول الشخصي والكشف الطبي، مضيفا أنه من يجتاز هذه الاختبارات يتم ارساله إلى التدريب فى تركيا .

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