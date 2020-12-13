حملة تشجير لكشافة الجبل الأخضر –((صور))

‏ أطلقلت مفوضية الجبل الأخضر للكشافة والمرشدات حملتها لتشجير المساحات الخارجية بالمعهد الصناعي في مدينة البيضاء تحت إشراف خدمة وتنمية المجتمع بالمفوضية.

وذكرت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية أن ماتم غرسه خلال الحملة “300” شتلة منها “200” شتلة من شجرة السرو و “100” من شجرة الخروب، فيما تم قبل بدء الحملة، توزيع مطويات تدريبية لتعليم المشاركين طريقة الغرس الصحيحة.. وقد تكفلت جميعة ليبيا الجديدة بتوفير الشتلات والمطويات .

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تصوير: راضي الجبالي

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