برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكشف عن أنشطته في دعم عدد من البلديات بينها بنغازي

طرابلس 14 ديسمبر 2020 (وال)- كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا UNDP، عن أنشطته في الدعم عدد من البلديات لتعزيز توصيل الخدمات الأساسية وتحسينها.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا – عبر صفحته الرسمية في موقع تويتر – أنه يدعم المجلس البلديات في تحقيق الاستقرار؛ من خلاله عمله على عدد “354” مشروعًا بدأ العمل بها في شهر يونيو الماضي، بينها عدد 178 مشروعًا قد اكتملت، وعدد 119 مشروعًا تحت الإنجاز، وعدد 57 مشروعًا قيد التطوير.

وأضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المشروعات ستُغطي تجديد الهياكل الأساسية، وتوفير المعدات لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 في القطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أنه تم توفير عدد “5” شاحنات وعدد “530” صندوق للقمامة، وعدد “42” مضخة صرف صحي وخزان مياه، وعدد “4” مضخات مياه، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة لضخ المياه لسكان مدينة بنغازي والمناطق المحيطة بها والبالغ عدد سكانها 800 ألف نسمة.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه قدّم دعم لتحسين خدمات الرعاية الصحية في مدينة بنغازي منذ عام 2016، وشمل الدعم أيضًا تجديد عدد “7” مؤسسات طبية، وتوفير سيّارات إسعاف، ومولدات، وألواح شمسية، إلى جانب تجديد منشأة صحيّة لتحويلها إلى مركز للعزل للتصدي لجائحة كوفيد19.

وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا عن انتهائه على مدى 3 سنوات من تجهيز عدد “7” مؤسسات تعليمية في مدينة بنغازي، لتمكين عدد 15 ألف طالب وطالبة من تلقي التعليم في ظروف أفضل ولإتاحة الفرصة التعليم لجميع الطلاب في عموم ليبيا.

كما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الانتهاء من تجديد عدد “5” محطات كهربائية، بالإضافة لتزويد هيئة السلامة الوطنية في بنغازي بالمعدات، وتركيب الإنارة لشوارع بنغازي تعمل بالطاقة الشمسية. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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