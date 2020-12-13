السني : ليبيا في حاجة لمشروع وطني ينهي التدخلات الخارجية

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ، طاهر السني ، الأحد ، أن ليبيا في حاجة لمشروع وطني ينهي التدخلات الخارجية التي أثرت على المشهد السياسي في البلاد.

وهي لن تنتهي في ظل وجود مناخ للسلبية وغياب جيل جديد يحمل مشروعا مختلفا

و أضاف السني في تدوينة له عبر صفحته على منصة التغريدات “تويتر” أنه في ظل غياب حراك شعبي وقيادات وتيارات سياسية منظمة وموحدة لطرح مشروع وطني للخروج من الأزمة، سيظل مستقبل البلاد يتلاعب به القاصي والداني ومرهون بتوافق الدول المتدخلة في ليبيا، والتي تتضارب مصالحها مع استقرار ليبيا و سيادتها، مشيرا إلى أن التدخلات لن تنتهي ولكن يمكن للسلبية أن تنتهي، والأمل في الشباب.

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