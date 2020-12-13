رئيس مجلس الوزراء يستقبل فخامة رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس

بنغازي 14 ديسمبر 2020 (وال) – استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مساء الأحد، فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الوزراء.



وضم اللقاء عضو مجلس النواب السيد بدر نحيب، وعضو مجلس النواب السيد زايد هدية، وعضو مجلس النواب السيد زياد دغيم، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، ووزير الاقتصاد السيد منير عصر، ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات.

وأطلع رئيس الوزراء فخامة رئيس مجلس النواب على سير عمل الحكومة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

وناقش الاجتماع الحلول الممكنة لكافة المختنقات، فيما ثمن فخامة رئيس مجلس النواب عمل الحكومة الليبية ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. (وال – بنغازي) س س

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